Netanyahu se disculpa con el primer ministro de Qatar por ataque

Escucha la noticia
Netanyahu se disculpa con el primer ministro de Qatar por ataqueResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó el lunes con el primer ministro de Qatar por los ataques aéreos contra Hamás en el país del Golfo durante una llamada telefónica realizada desde la Casa Blanca, dijo una fuente diplomática.
Netanyahu expresó su pesar por la violación de la soberanía qatarí y la muerte de un guardia de seguridad qatarí en los ataques de septiembre, aseguró esa fuente a la AFP bajo condición de anonimato.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Qatar: ataque israelí contra Doha “destruyó toda posibilidad” de lograr la liberación de los rehenes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y dijo, previa a la reunión que sostienen, que tiene “mucha confianza” en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.
El mandatario republicano estrechó la mano de Netanyahu a su llegada al pórtico del ala oeste de la Casa Blanca, en lo que supone el quinto encuentro entre ambos en lo que va de año.
“Tengo mucha confianza”, respondió Trump a una pregunta formulada por la prensa sobre si prevé un acuerdo de paz en Gaza.
Tras la bienvenida, ambos líderes mantendrán una reunión privada, compartirán un almuerzo y, posteriormente, ofrecerán una rueda de prensa conjunta.
La reunión se da en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la ofensiva en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.
En el encuentro, ambos líderes abordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.
TE PUEDE INTERESAR
- Israel defiende su ataque contra Hamás en Qatar pese a reproche de Trump
- Qatar afirma que ataque israelí a Hamás en Doha “no solo viola leyes, sino toda moral”
- La decisión de atacar a Hamás en Qatar fue de Netanyahu, “no mía”, afirma Trump
- Trump “lamenta profundamente” que Israel atacara a Hamás en Qatar: “Deja una muy mala impresión”
Contenido sugerido
Contenido GEC