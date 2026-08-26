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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se felicitó de los 104 asentamientos y 160 granjas -ilegales según el derecho internacional- creados en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel, durante la anterior y la actual Administración estadounidense de Donald Trump.

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