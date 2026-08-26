El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se felicitó de los 104 asentamientos y 160 granjas -ilegales según el derecho internacional- creados en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel, durante la anterior y la actual Administración estadounidense de Donald Trump.

“Estáis haciendo realidad la visión de la tierra de Israel. Esta es nuestra tierra y seguirá siendo nuestra”, dijo en un acto para conmemorar los “logros en materia de asentamientos en Cisjordania” celebrado este martes noche en el Consejo Regional de Benjamín -que abarca varios asentamientos israelíes-, cuyo discurso distribuyó este miércoles su oficina.

Según la ONG israelí Peace Now, en el territorio palestino existen 146 asentamientos regularizados por Israel, pero ilegales de acuerdo con el derecho internacional, además de 363 principios de asentamientos o puestos de avanzada.

Bajo el último Gobierno de Netanyahu -en el poder de 2009 a 2021 y de nuevo desde 2022- la regularización de asentamientos y creación de puestos de avanzada ha aumentado exponencialmente, y actualmente la población de colonos israelíes en Cisjordania -sin contar Jerusalén Este- alcanza el medio millón, según datos de la ONU, frente a 3,4 millones de palestinos.

En los últimos meses, la violencia de los colonos israelíes se ha disparado bajo la permisividad del Ejército israelí, con agresiones casi diarias y asesinatos de palestino, quema de sus viviendas, matanzas de su ganado, envenenamiento de sus pozos, cortes de electricidad y otros actos de acoso que persiguen echarlos de sus casas.

Hombres palestinos observan a soldados del ejército israelí desde el tejado de una de las casas palestinas sitiadas por colonos israelíes en la aldea de Qusra, en la Cisjordania ocupada, el 18 de agosto de 2026. Foto: ILIA YEFIMOVICH / AFP / ILIA YEFIMOVICH

“Cuando miro el mapa y veo puntos, puntos y puntos que lo cubren todo, sé que no solo estamos asegurando nuestra existencia en el presente, sino que estamos asegurando la existencia del pueblo de Israel en el futuro”, dijo Netanyahu en el acto en referencia a los asentamientos ilegales.

El primer ministro se atribuyó haber “establecido y regularizado” 160 granjas y 104 asentamientos, parte durante la pasada Administración de Donald Trump y parte durante la actual. “Y aún hay más por venir”, dijo para añadir que “la tierra de Israel se conquista con sufrimiento”.

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