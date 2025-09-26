Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el 26 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
Agencia EFE
Netanyahu se marcha de la ONU sin hablar con Guterres, tras dos años de incomunicación
El primer ministro israelí, , terminó este viernes su alocución ante la y se marchó de la sede en Nueva York sin haberse entrevistado con el secretario general de la ONU, António Guterres, según confirmó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Es el segundo año en que Netanyahu viene a la ONU y no se entrevista con Guterres; de hecho, desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados de Hamás.

PUEDES VER: La ONU boicotea a un Netanyahu desafiante, que reitera que no tolerará un Estado palestino

Es excepcional que los mandatarios que intervienen ante la Asamblea General no se reúnan con el secretario general; de hecho, Guterres ha tenido este año 89 reuniones bilaterales en los pasados seis días -, uno de los grandes críticos de la ONU-, y tiene programadas 58 más, precisó Dujarric.

El portavoz no quiso comentar lo sucedido esta mañana, cuando Netanyahu comenzó a hablar y hubo un que dejaron la sala prácticamente vacía, a modo de protesta por la guerra de Gaza.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, interviene durante el Debate General del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
El abandono de los delegados se convierte en el último síntoma del , donde una mayoría cada vez más contundente de países está votando contra el Estado hebreo, sea por la guerra de Gaza, por su política en Cisjordania o por su negativa a aceptar un Estado palestino.

