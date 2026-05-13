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El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, asiste a una reunión con el presidente ruso en el Kremlin, Moscú, el 29 de enero de 2026. (Foto de MAXIM SHIPENKOV / AFP).
El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, asiste a una reunión con el presidente ruso en el Kremlin, Moscú, el 29 de enero de 2026. (Foto de MAXIM SHIPENKOV / AFP).
/ MAXIM SHIPENKOV
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó secretamente los Emiratos Árabes Unidos y se reunió con su presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahayan, confirmó este miércoles en un comunicado la Oficina del mandatario de Israel.

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