Netanyahu señala a Qatar por difundir “monstruosa mentira” de que Israel mató a Charlie Kirk

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insinuó este jueves, sin aportar pruebas, que los rumores sobre la participación de Israel en el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk, que describió como “una monstruosa mentira”, podrían estar financiados por Qatar.

“Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, dijo que cuanto más grande sea la mentira, más rápido se propagará”, afirmó Netanyahu en un vídeomensaje publicado en X.

“Bueno, alguien ha inventado una mentira monstruosa: que Israel tuvo algo que ver con el horrible asesinato de Charlie Kirk.” Poco después, añadió: “Ahora, algunos están difundiendo estos rumores repugnantes, quizás por obsesión, quizás con financiación qatarí”.

Netanyahu aseguró, además, que el ultraconservador estadounidense “amaba Israel y a los judíos” y defendía la civilización judeocristiana. Calificó los rumores de “locura, falsos y escandalosos”.

El caso por el asesinato de Charlie Kirk dio un vuelco el viernes cuando el presidente Trump anunció su captura y fue idenficado como Tyler Robinson, de 22 años. Foto: AFP

De acuerdo con estas conspiraciones, Israel estuvo involucrado en el asesinato de Kirk una vez este comenzó a criticar el país y las políticas de su primer ministro.

Según Netanyahu eso nunca le molestó, sino que “esa era la esencia de Charlie, la esencia de un país libre”, y aseguró que las críticas de Kirk “siempre surgían del corazón, de su amor por Israel y de su amor por el pueblo judío”.

La acusación surge en un momento en que la Oficina de Netanyahu se ha visto envuelta en un escándalo conocido como el ‘Qatargate’ debido a cuantiosos pagos desde Catar a algunos de sus principales asesores.

