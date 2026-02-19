Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este jueves que si los iraníes lanzan un ataque contra su país, recibirán una “respuesta que ni se imaginan”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Netanyahu: “Si Irán nos ataca, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar”
Oriente Medio

Netanyahu: “Si Irán nos ataca, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar”

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”
Oriente Medio

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”

Irán y Rusia realizan maniobras navales en el mar de Omán en medio de tensiones con Estados Unidos
Oriente Medio

Irán y Rusia realizan maniobras navales en el mar de Omán en medio de tensiones con Estados Unidos

Trump sugiere que podría tomar una decisión sobre un ataque a Irán en unos “diez días”
EEUU

Trump sugiere que podría tomar una decisión sobre un ataque a Irán en unos “diez días”