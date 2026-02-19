Netanyahu: “Si Irán nos ataca, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este jueves que si los iraníes lanzan un ataque contra su país, recibirán una “respuesta que ni se imaginan”.

“Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni pueden siquiera imaginar”, dijo el dirigente israelí en un discurso televisado durante una ceremonia militar.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se da un plazo de “diez días” para decidir si es posible un acuerdo con Irán y advirtió que, en caso contrario, sucederán “cosas malas”.

Washington y Teherán, que reanudaron el diálogo a principios de febrero por primera vez desde la guerra de 12 días de junio de 2025, han mantenido dos rondas de conversaciones.

Irán y Rusia realizan maniobras militares conjuntas en el mar de Omán en medio de mensajes contradictorios sobre el buen avance de las negociaciones entre Teherán y Washington y el aumento de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. Foto: EFE/ Mehr News

Sin embargo, ambos siguen intercambiando amenazas en un contexto de escalada militar: Estados Unidos ha intensificado su despliegue en Oriente Medio e Irán realiza ejercicios en el mar de Omán junto a Rusia.

“Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas", afirmó Trump.

Advirtió que Washington “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el miércoles que hay “muchos motivos y argumentos que se podrían esgrimir para un ataque contra Irán“.

Israel, aliado de Estados Unidos y némesis de Irán, también lanzó su advertencia, pues el principal punto de conflicto es el programa nuclear iraní.

El despliegue de Estados Unidos cerca de Irán. (AFP).

Bajo presión, Irán defendió de nuevo este jueves “su derecho” al enriquecimiento de uranio con fines civiles, especialmente para generar energía.

“Ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología", reafirmó el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami.