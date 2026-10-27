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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reacciona tras votar en un colegio electoral de Jerusalén el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas israelíes. (Foto de Yonatan Sindel / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reacciona tras votar en un colegio electoral de Jerusalén el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas israelíes. (Foto de Yonatan Sindel / AFP).
/ YONATAN SINDEL
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí y líder del Likud, Benjamín Netanyahu, depositó pasado el mediodía de este martes su voto en un colegio electoral en Jerusalén acompañado de su esposa, Sara, según un comunicado difundido por su Oficina.

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