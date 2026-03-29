Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la policía israelí no tuvo “ninguna mala intención” cuando impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, entrar en la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos.
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