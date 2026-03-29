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El patriarca latino de Jerusalén, el italiano Pierbattista Pizzaballa, oficia la misa navideña anual en la Iglesia de la Natividad en Belén, ciudad de Cisjordania ocupada, el 24 de diciembre de 2025. (Ilia Yefimovich / AFP)
El patriarca latino de Jerusalén, el italiano Pierbattista Pizzaballa, oficia la misa navideña anual en la Iglesia de la Natividad en Belén, ciudad de Cisjordania ocupada, el 24 de diciembre de 2025. (Ilia Yefimovich / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la policía israelí no tuvo “ninguna mala intención” cuando impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, entrar en la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos.

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