El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, aseguró que a su electorado no le importa si toma medidas contra la comunidad LGBTQ+, según una grabación difundida este lunes por la radio pública Kan.

Estas declaraciones, ampliamente difundidas por la prensa local, habrían sido pronunciadas hace unos meses durante una conversación de Smotrich con un empresario que le apoya, pero Kan no precisó el lugar o si ocurrió antes o después de las elecciones del 1 de noviembre.

“Una persona sefardí, tradicional, ¿crees que les importan los gays? Les importa un bledo. Me dicen ‘no tengo problemas con ellos’, pero ¿tú creés que les importa que yo esté en contra de ellos?”, se oye decir a Smotrich, líder de la colisión Sionismo Religioso, que se posicionó como tercera fuerza política en Israel.

Según Kan, Smotrich asegura que sus electores conocen sus posiciones en contra de la comunidad LGBTQ+, pero están más interesados en su oposición a la entrada de partidos políticos árabes en el Gobierno.

Los votantes “saben que soy (antiLGBTQ+). No les importa. Soy el único que no se fue con (el partido árabe) Ra’am y salvaguarda la Tierra de Israel para sus nietos. Me cubrirán las espaldas”, dijo, según la grabación.

Smotrich forma parte del nuevo Gobierno de línea dura del primer ministro, Benjamín Netanyahu, el más derechista de la historia de Israel, y esta grabación sale a la luz en medio de una iniciativa gubernamental -impulsada por Smotrich- para cambiar las leyes antidiscriminatorias.

La nueva ley podría permitir a los médicos o empresas privadas negarse a prestar un servicio o vender un producto a determinados grupos de la población, si ello contraviene sus creencias religiosas.

Netanyahu ha negado en varias ocasiones que su Gobierno pretenda vulnerar los derechos del colectivo LGBTQ+, pero nombró viceministro de Identidad Judía a Avi Maoz, líder del partido homófobo y racista Noam, con competencias sobre educación, donde quiere imponer un programa religioso incluso en escuelas laicas.

De su lado, Smotrich, es un colono partidario de la mano dura con los palestinos y la anexión de Cisjordania ocupada. Dirigirá el Ministerio de Finanzas la primera mitad de la legislatura -desde donde aspira a destinar más dinero público al estudio del judaísmo- y el de Interior en la segunda.

El jefe de la oposición, el ex primer ministro Yair Lapid, criticó en Twitter las declaraciones de Smotrich difundidas por Kan, afirmando que la grabación “recuerda una vez más lo débil que es Netanyahu y lo peligroso que es que esté cautivo en manos de extremistas racistas”.

La organización The Aguda, que defiende los derechos del colectivo LGBTQ, dijo que “la obsesiva preocupación de Smotrich por la comunidad gay finalmente revela la verdad para sus votantes: no solo es homófobo, sino también racista”.