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Cuatro miembros de una familia, incluyendo dos niños, fueron alcanzados por ataques israelíes en Gaza. (Foto: AFP)
Cuatro miembros de una familia, incluyendo dos niños, fueron alcanzados por ataques israelíes en Gaza. (Foto: AFP)
/ SAEED M. M. T. JARAS
Por Agencia AFP

Un ataque israelí en Gaza mató este jueves a una pareja y sus dos hijos pequeños, informaron un hospital y fuentes de seguridad de ese territorio palestino devastado por la guerra entre el movimiento islamista Hamás e Israel.

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