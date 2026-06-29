Los talibanes denunciaron este lunes que al menos 36 civiles murieron y más de 163 resultaron heridos tras bombardeos nocturnos paquistaníes en el este de Afganistán, una ofensiva que Islamabad justificó como respuesta a previos ataques terroristas.

“El número de víctimas de los ataques ocurridos anoche asciende, hasta el momento, a 36 civiles fallecidos, entre ellos mujeres y niños, además de 163 heridos”, detalló el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, en su cuenta de X.

Islamabad aseguró que la operación fue una respuesta a “recientes y múltiples incidentes terroristas” dentro de Pakistán y que los ataques estuvieron dirigidos contra refugios de Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al Khwarij, nombres con los que las autoridades paquistaníes se refieren a facciones vinculadas a los talibanes paquistaníes.

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La ofensiva dejó 29 insurgentes muertos, según indicó en X el ministro paquistaní de Información, Attaullah Tarar.

Además de los bombardeos, las tropas paquistaníes llevaron a cabo una operación terrestre en el distrito fronterizo de Bajaur, donde abatieron a cuatro insurgentes, incluido un alto comandante, según Islamabad.

El ministro precisó que esta respuesta militar se produjo tras el asalto perpetrado este fin de semana por Jamaat-ul-Ahrar, una facción de los talibanes paquistaníes (TTP), contra un campamento paramilitar de la fuerza especial Rangers en la ciudad de Karachi, donde murieron tres soldados y otros cuatro resultaron heridos.

Los últimos ataques contra territorio afgano comenzaron sobre las 23:00 hora local del domingo (18:30 GMT) y alcanzaron la provincia oriental de Paktia, así como otras áreas en la vecina provincia de Kunar, informaron los talibanes.

“Tan pronto como ocurrieron los bombardeos, corrimos al hospital. Se trajeron aproximadamente 11 cadáveres y más de 70 heridos”, detalló a EFE un médico del Hospital Provincial de Paktia, bajo condición de anonimato y añadió que “entre los heridos hay jóvenes, mujeres y niños”.

Personas inspeccionan una casa dañada en el lugar de los ataques aéreos pakistaníes en la aldea de Mandakhel, distrito de Zhamkani, provincia de Paktia, Afganistán, el 29 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER

El principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, condenó los ataques en el que aseguró que los proyectiles impactaron directamente sobre zonas residenciales y calificó la ofensiva paquistaní como un “crimen” y un “acto de barbarie”.

La relación entre Pakistán y el Gobierno talibán afgano atraviesa uno de sus momentos más críticos desde la vuelta de los fundamentalistas al poder en Kabul en 2021, marcada por ataques insurgentes en territorio paquistaní, bombardeos transfronterizos, cierres de pasos fronterizos y una creciente retórica militar entre ambos lados.

En conflicto ha desembocado en dos ocasiones en graves enfrentamientos fronterizos, en octubre de 2025 y febrero de 2026, causando decenas de soldados muertos y heridos por intercambio de artillería desde ambos lados.

En febrero, el ministro de Defensa de Pakistán declaró públicamente que la paciencia de su país se había agotado y que estaban dispuestos a librar una “guerra abierta” contra el régimen de Kabul si no dejaban de refugiar a los terroristas.