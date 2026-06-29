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Resumen

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Un automóvil dañado en el lugar de los ataques aéreos pakistaníes en la aldea de Mandakhel, distrito de Zhamkani, provincia de Paktia, Afganistán, el 29 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Un automóvil dañado en el lugar de los ataques aéreos pakistaníes en la aldea de Mandakhel, distrito de Zhamkani, provincia de Paktia, Afganistán, el 29 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Por Agencia EFE

Los talibanes denunciaron este lunes que al menos 36 civiles murieron y más de 163 resultaron heridos tras bombardeos nocturnos paquistaníes en el este de Afganistán, una ofensiva que Islamabad justificó como respuesta a previos ataques terroristas.

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