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Resumen

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Imágenes explícitas / Familiares lloran el cuerpo de un niño palestino durante su funeral, quien murió junto con otras dos personas en un ataque israelí contra el barrio de Al-Remal, en la ciudad de Gaza, ocurrido el 1 de noviembre de 2026. Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP
Imágenes explícitas / Familiares lloran el cuerpo de un niño palestino durante su funeral, quien murió junto con otras dos personas en un ataque israelí contra el barrio de Al-Remal, en la ciudad de Gaza, ocurrido el 1 de noviembre de 2026. Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia AFP

Ataques israelíes en la Franja de Gaza causaron este domingo la muerte de ocho personas, entre ellas un niño, aseguraron los servicios de emergencia y hospitales locales.

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