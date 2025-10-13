Hamás publica los nombres de 20 rehenes israelíes vivos que serán liberados

El brazo armado de Hamás publicó el lunes la lista de los 20 rehenes sobrevivientes en Gaza que deberán ser liberados como parte de un acuerdo con Israel.

Los rehenes identificados por las Brigadas Ezedin al Qasam en su canal de Telegram son parte de los 48 cautivos -vivos y muertos- en manos de Hamás en la Franja de Gaza.

Los rehenes que serán liberados son:

1. Elkana Bohbot

2. Matan Angrest

3. Avinatan Or

4. Yosef-Haim Ohana

5. Alon Ohel

6. Evyatar David

7. Guy Gilboa-Dalal

8. Rom Braslavski

9. Gali Berman

10. Ziv Berman

11. Eitan Mor

12. Segev Kalfon

13. Nimrod Cohen

14. Maxim Herkin

15. Eitan Horn

16. Matan Zangauker

17. Bar Kupershtein

18. David Cunio

19. Ariel Cunio

20. Omri Miran

La liberación se realizará en dos fases: la primera, a las 8:00 hora local (5:00 GMT) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local, en el área de Jan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.

Tel Aviv amaneció expectante, con cientos de personas reunidas en la llamada Plaza de los Rehenes, epicentro de las manifestaciones que desde hace dos años exigen el retorno de los cautivos. Banderas israelíes, carteles con los rostros de los secuestrados y pancartas con mensajes de esperanza, como ‘Un nuevo día se levantará’ o ‘Paz en Israel’, llenaban el lugar desde primeras horas del día.

La Cruz Roja Internacional, que ya se encuentra en territorio gazatí, coordina la entrega de los rehenes por parte de las milicias palestinas y su posterior entrega al Ejército israelí, que los llevará a la base de Reim, junto a la frontera.

Aquí serán sometidos a exámenes médicos y podrán reunirse con sus familias antes de ser evacuados en helicópteros a hospitales en las afueras de Tel Aviv: Sheba, Beilinson e Ichilov.

En paralelo, se espera que Hamás entregue también los cuerpos de 28 rehenes fallecidos, aunque las autoridades israelíes reconocen que no todos podrían ser localizados este mismo lunes. Los restos serán trasladados al instituto forense Abu Kabir, donde se procederá a su identificación.

El día estará marcado, además, por la primera visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel, quien tiene previsto reunirse en Jerusalén con familiares de los rehenes y pronunciar un discurso ante la Knéset, antes de viajar a Egipto para asistir a la firma formal del alto el fuego.

