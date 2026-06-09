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Un helicóptero AH-64D Apache Longbow en una imagen de archivo. Foto: Ejército de los Estados Unidos.
Un helicóptero AH-64D Apache Longbow en una imagen de archivo. Foto: Ejército de los Estados Unidos.
Por Agencia EFE

Un helicóptero militar con dos soldados estadounidenses cayó cerca de la costa de Omán, donde ambos sobrevivieron, según informó este martes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en medio de la renovada tensión en la región por el intercambio de ataques entre Irán e Israel.

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