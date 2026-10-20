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Resumen

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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, llegan para ofrecer una rueda de prensa tras una reunión en Teherán el 19 de octubre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, llegan para ofrecer una rueda de prensa tras una reunión en Teherán el 19 de octubre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, afirmó el martes que su país y Rusia “nunca” habían trabajado tan cerca, tras recibir a su par ruso, Serguéi Lavrov.

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