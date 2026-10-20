El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, afirmó el martes que su país y Rusia “nunca” habían trabajado tan cerca, tras recibir a su par ruso, Serguéi Lavrov.

“Nunca en nuestra historia Irán y Rusia habían trabajado tan de cerca como ahora”, publicó Araqchi en X tras la visita de Lavrov, la primera desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, desencadenado por los ataques israelíes y estadounidenses de febrero contra la república islámica.

“Cubrimos todo desde Europa hasta Asia occidental, incluyendo Líbano, Palestina, Ucrania y Yemen. También nos enfocamos en la expansión de la cooperación económica y nuclear”, agregó.

Lavrov declaró antes de la visita que Moscú busca “impedir el regreso de una guerra de gran magnitud”, en un momento de estancamiento de las conversaciones entre Teherán y Washington.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo recientemente a su par iraní, Masoud Pezeshkian, que Moscú está dispuesta a ayudar en los esfuerzos de mediación.

Esta fotografía, facilitada por la presidencia iraní, muestra al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, recibiendo al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Teherán el 19 de octubre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP / -

El conflicto de Oriente Medio estalló en febrero, y una tregua alcanzada en abril y un posterior acuerdo firmado en junio no lograron detener los combates en el estrecho de Ormuz y la región del Golfo.

Irán asegura que controla esa estratégica vía marítima por donde pasaba el 20% de la producción petrolera mundial antes de la guerra, y suele atacar buques que la cruzan sin su autorización.

En respuesta, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes.

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