icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov (izquierda), y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se dan la mano durante una rueda de prensa en Teherán el 19 de octubre de 2026. (Foto: ATTA KENARE / AFP).
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov (izquierda), y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se dan la mano durante una rueda de prensa en Teherán el 19 de octubre de 2026. (Foto: ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, llegó este lunes a Teherán para una visita oficial, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aliviara las sanciones contra Rusia y asegurara que Moscú no ayuda a Irán en su guerra con Washington e Israel, estancada desde hace meses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.