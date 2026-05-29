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El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí. (Foto de EFE)
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí. (Foto de EFE)
Por Agencia EFE

El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi, trató este viernes en una conversación telefónica la “futura administración” del estrecho de Ormuz con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al Busaidi.

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