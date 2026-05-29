El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi, trató este viernes en una conversación telefónica la “futura administración” del estrecho de Ormuz con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al Busaidi.

“Hemos tratado sobre Ormuz y su futura administración, de conformidad con nuestras responsabilidades soberanas y el derecho internacional”, dijo en X Araqchi.

El jefe de la diplomacia iraní no ofreció más detalles del contenido de la conversación y de la futura administración del estrecho, vital para la economía mundial.

Araqchí expresó “la solidaridad de Irán con Omán ante cualquier amenaza”, en una aparente referencia a la amenaza militar de hace unos días del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el país árabe si trataba de controlar el estrecho.

“Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires”, declaró Trump.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó ayer que Omán ha asegurado a Washington que no planea unirse a Irán en el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz.

El 17 de mayo de 2026 se observan buques fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP / -

Irán ha mostrado su intención de mantener el control del estrecho que mantiene bloqueado desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

En un principio mantuvo que exigiría el cobro de un peaje por el tránsito en el estratégico paso, pero más tarde ha asegurado que no cobrará por el paso pero sí lo hará por una serie de “servicios de navegación” y medidas para proteger el medio ambiente.

Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El medio estadounidense Axios informó ayer que de que las dos partes han llegado a un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que estaría a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Irán negó ese extremo a través de la agencia Tasnim.