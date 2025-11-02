México: Autoridades aseguran que alcalde asesinado Carlos Manzo contaba con protección desde 2024

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, en el oeste de México, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre, contaba con protección federal y municipal desde finales de 2024, la cual había sido reforzada en mayo de este año, informó este domingo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En una conferencia de prensa, el titular de la SSPC explicó que la Guardia Nacional (GN) había asignado 14 elementos para la seguridad periférica del presidente municipal, además de dos vehículos oficiales, en coordinación con policías municipales de su confianza.

“ Carlos Manzo, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada, y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza, y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal ”, detalló el funcionario.

Subrayó que las autoridades mantienen una investigación exhaustiva para esclarecer el ataque ocurrido la noche del sábado, cuando Manzo fue agredido a balazos al salir de un evento público en Uruapan, Michoacán.

García Harfuch condenó el asesinato y aseguró que el Gobierno federal trabaja en estrecha coordinación con las autoridades michoacanas para dar con los responsables quienes, dijo, aprovecharon su vulnerabilidad para realizar el ataque.

“Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean señalados”, prometió.

Asimismo, confirmó que en el ataque, también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro y aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación en el crimen.

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, reiteró que Manzo Rodríguez, contaba con acompañamiento y comunicación permanente del Ejército y la Guardia Nacional, con quienes sostuvo al menos cuatro reuniones formales entre mayo y octubre para revisar su esquema de seguridad y los avances de las operaciones desplegadas en la región.

“Siempre existió una comunicación directa, permanente y continua con el alcalde”, subrayó Trevilla.

Señaló que, aunque en las primeras reuniones el alcalde solicitó más tropas, en los encuentros posteriores, incluido el del 21 de octubre, diez días antes del ataque, solo se revisaron estrategias y ajustes territoriales, sin nuevos pedidos de refuerzos.

Trevilla destacó que, como parte de la coordinación con el municipio, el Ejército y la Guardia Nacional realizaron operaciones conjuntas como “Chupani” y “Champi”, con más de 1.200 efectivos desplegados, que derivaron en decenas de detenciones, decomisos de armas, drogas y vehículos, además del desmantelamiento de artefactos explosivos improvisados.

Las autoridades confirmaron que en el lugar de los hechos fue abatido uno de los agresores y dos personas más fueron detenidas, según informó la Fiscalía de Michoacán.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024, bajo las siglas del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan “el del Sombrero”.

Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios.

