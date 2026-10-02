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Resumen

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Imagen de archivo de un avión de la compañía FlyDubai aterrizando en Tel Aviv, Israel. (EFE/ Abir Sultan).
Imagen de archivo de un avión de la compañía FlyDubai aterrizando en Tel Aviv, Israel. (EFE/ Abir Sultan).
Por Agencia EFE

El director ejecutivo de Flydubai, Ghaith Al Ghaith, afirmó este viernes que una “investigación oficial exhaustiva”, apoyada por la compañía emiratí, será la que esclarezca lo ocurrido en el vuelo FZ1073, al tiempo que agradeció al capitán y a los que aterrizaron sin incidentes la aeronave tras el ataque al piloto en pleno vuelo.

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