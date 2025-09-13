Chile recibe a 68 palestinos evacuados de Gaza, entre los que hay 36 menores

Un grupo de 68 palestinos, entre ellos 36 niños, niñas y adolescentes, llegaron este sábado a Chile tras haber sido evacuados, el 10 de septiembre, de la Franja de Gaza por la crisis humanitaria y de seguridad que ha dejado la ofensiva de Israel en ese territorio.

El presidente chileno, Gabriel Boric, reconocido defensor de la causa palestina, celebró el arribo del grupo de palestinos al país austral y, en sus redes sociales, detalló que fue un operativo “complejo” que tomó meses para traer al grupo de personas “cuya vida corría peligro ante el genocidio en curso. Chile hace honor a su himno patrio”, escribió el mandatario.

Israel ya había bombardeado o detonado en los últimos días 12 torres residenciales de más de siete plantas. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / OMAR AL-QATTAA

Se trata de personas “con vínculos estrechos” en Chile, según explicó la Cancillería en un comunicado, en una acción que contó con la colaboración de varias organizaciones internacionales y que se enmarca en “el compromiso” del país con el derecho internacional humanitario.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, explicó que “se trata de una acción muy acotada” porque “se abrió una ventana de oportunidad” en medio de la situación que se vive en Gaza.

“Por ahora, no hay planificada una situación de similares características para el próximo tiempo”, subrayó De la Fuente.

Sobre la situación migratoria de las personas recién llegadas, la autoridad precisó que el grupo de palestinos llegó con “un salvoconducto específico a nivel consular” y que si lo requieren, podrán solicitar refugio.

Palestinos padecen una grave crisis humanitaria tras ser desplazados por las órdenes de evacuación de Israel hacia el sur desde la ciudad de Gaza. En la imagen se desplazan por la carretera costera en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 13 de septiembre de 2025. Foto: AFP / EYAD BABA

Chile, que reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014), alberga la comunidad palestina más numerosa del mundo fuera de los países árabes, con cerca de 500.000 personas.

Junto a México y Colombia, el país suramericano presentó en enero de 2024, ante la Corte Penal Internacional (CPI), una solicitud para investigar posibles crímenes de guerra en Gaza; y en septiembre del mismo año se sumó a la acusación de genocidio contra Israel impulsada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas.

En su último discurso anual de rendición de cuentas ante el Congreso, a principios de junio, Boric anunció que promoverá una ley para prohibir la importación de productos procedentes de las colonias israelíes, respaldó el embargo de armas promovido por España e instruyó al Ministerio de Defensa un plan urgente de diversificación tecnológica. Sin embargo, hasta ahora los flujos comerciales se mantienen.

La ofensiva de Israel en Gaza ha causado la muerte de más de 64.800 palestinos, según cifras entregadas por Ministerio de Salud de Gaza.