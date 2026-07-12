00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una columna de humo se eleva durante un ataque de Israel contra una zona industrial en la ciudad de Gaza el 12 de julio de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Una columna de humo se eleva durante un ataque de Israel contra una zona industrial en la ciudad de Gaza el 12 de julio de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

Cinco personas murieron este domingo, entre ellas una niña de ocho años, en varios ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, según informaciones de los hospitales de este enclave palestino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.