Cinco personas murieron este domingo, entre ellas una niña de ocho años, en varios ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, según informaciones de los hospitales de este enclave palestino.

Hoy también se informó de la muerte de otras dos personas que habían resultado heridas hace días en ataques israelíes.

A primera hora de la tarde, Israel lanzó varios bombardeos consecutivos con drones en el barrio occidental de Sabra, en la ciudad de Gaza (norte), que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, según los hospitales Shifa y Quds. Los centros médicos registraron además la llegada de nueve heridos.

Según la Media Luna Roja Palestina, los drones estaban dirigidos contra un taller mecánico de la capital.

También este domingo, una niña de 8 años sucumbió a las heridas recibidas durante la mañana por disparos del Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda (al este de Bureij, en el centro del enclave).

El campo de refugiados se encuentra muy cerca de las posiciones en las que continúan apostadas las tropas israelíes en Gaza, limitadas por una frontera imaginaria conocida como ‘línea amarilla’, si bien el perímetro posterior a esta demarcación (delimitado a su vez por una segunda línea, la ‘naranja’) es objeto de tiroteos diarios del Ejército de Israel.

Un palestino desplazado retira la arena y los escombros de las tiendas de campaña en las que ahora se ven obligadas a vivir las familias, tras un ataque militar israelí contra sus viviendas provisionales, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 14 de junio de 2026. Foto: Bashar Taleb / AFP / BASHAR TALEB

Consultado por EFE, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre el tiroteo.

Fuentes locales calificaron el ataque como “fuego automático”, en referencia al uso de armas situadas en torretas en el perímetro de la línea amarilla controladas de forma remota o, según algunos medios palestinos, con sistemas de inteligencia artificial. Consultado por EFE en ocasiones previas, el Ejército ha negado el uso de este tipo de armas.

Cerca de 21.300 niños han muerto en Gaza por ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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Además, la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó hoy de la muerte de otro gazatí identificado como Mahmud Musleh, quien sucumbió a las heridas sufridas por un ataque israelí contra Bureij hace dos días.

El registro de este domingo elaborado por periodistas gazatíes basado en la información de las morgues en Gaza suma un sexto fallecido, también a causa de heridas sufridas en un ataque ocurrido hace días en el sur del enclave.

El total de fallecidos supera los 73.200 desde el 7 de octubre de ese mismo año, cuando Israel comenzó a atacar Gaza en represalia por la invasión de milicianos del enclave en su territorio ese mismo día, que acabaron con la vida de 1.200 personas y secuestraron a otras 251.