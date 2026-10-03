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Un hombre palestino inspecciona un automóvil dañado tras un ataque de colonos israelíes en la aldea de Osarin, al sur de Nablus, Cisjordania, el 3 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
Un hombre palestino inspecciona un automóvil dañado tras un ataque de colonos israelíes en la aldea de Osarin, al sur de Nablus, Cisjordania, el 3 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
/ ALAA BADARNEH
Por Agencia EFE

Al menos once personas resultaron heridas este sábado por ataques de colonos israelíes en el territorio palestino de Cisjordania, en el marco de la temporada de cosecha de la aceituna.

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