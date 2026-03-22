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Palestinos observan un vehículo calcinado tras un presunto ataque perpetrado por colonos israelíes en la aldea de Fandaqumiya, al suroeste de Jenin, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 22 de marzo de 2026. (Zain JAAFAR / AFP)
Palestinos observan un vehículo calcinado tras un presunto ataque perpetrado por colonos israelíes en la aldea de Fandaqumiya, al suroeste de Jenin, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 22 de marzo de 2026. (Zain JAAFAR / AFP)
/ ZAIN JAAFAR
Por Agencia EFE

El territorio ocupado palestino de Cisjordania ha vivido una noche especialmente violenta a manos de grupos de colonos, que atacaron aldeas e hirieron a personas cerca de Ramala, Nablus y Yenín, incitados tras la muerte de un colono israelí de 18 años en lo que parece una accidente de coche.

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