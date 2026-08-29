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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. (Foto de Ronen Zvulun / POOL / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. (Foto de Ronen Zvulun / POOL / AFP)
/ RONEN ZVULUN
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este sábado “enérgicamente” la incursión llevada a cabo esta mañana por colonos israelíes en la aldea palestina de Qusra, en Cisjordania ocupada, según hizo saber en un comunicado publicado en sus canales.

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