Palestinos inspeccionan un vehículo quemado tras un ataque de colonos israelíes en la aldea de Huwara, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el 28 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
Colonos israelíes queman vehículos de palestinos en Cisjordania y dejan mensajes racistas
calcinaron la madrugada de este domingo el vehículo todoterreno de un palestino en la localidad de Huwara, al sur de la ciudad palestina de , donde también escribieron grafitis con mensajes racistas.

Durante el ataque, y de acuerdo con la agencia oficial palestina Wafa, los colonos intentaron incendiar un segundo vehículo perteneciente al hermano de la víctima, pero los residentes locales intervinieron y evitaron la quema.

MIRA AQUÍ: Israel aprueba reconocer o regular 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, territorio palestino

De forma paralela, esta vez en la gobernación de Belén (también en el territorio palestino ocupado de Cisjordania), un grupo de colonos israelíes incendió otro vehículo en la aldea de Jabaa, al oeste de Belén.

En este mismo pueblo, el pasado 17 de noviembre colonos quemaron varias casas y diversos vehículos, según pudo comprobar entonces EFE.

Este tipo de ataques violentos se ha vuelto cada vez más frecuentes en Cisjordania, y decenas de las aldeas palestinas cercanas a las colonias ilegales que se expanden han sido parcial o completamente abandonadas desde el 7 de octubre de 2023, según datos de la ONG B’Tselem.

Lemas dejados en un muro después de un ataque de colonos israelíes en la aldea de Huwara, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el 28 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
Lemas dejados en un muro después de un ataque de colonos israelíes en la aldea de Huwara, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el 28 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)

La inacción tanto policial como judicial es habitual cuando se trata de violencia de colonos, muchas veces organizada y que cuenta con la vista gorda de las autoridades israelíes.

Los colonos reciben además subvenciones estatales y servicios de agua y alumbrado si se mudan a territorio ocupado.

MÁS INFORMACIÓN: La Navidad regresa a un Belén "cercado" tras dos años de guerra en Gaza: "Amamos la vida"

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a contabilizar estos incidentes en 2006.

