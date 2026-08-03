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Resumen

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Un joven ataca la reja metálica donde residen palestinos en Cisjordania.
Un joven ataca la reja metálica donde residen palestinos en Cisjordania.
Por BBC News Mundo

La gran puerta metálica del recinto familiar de los Abu Alia, en la aldea cisjordana de al Mughayyir, resistía el embate de los colonos, la mayoría de ellos adolescentes; sus barrotes resonaban con cada golpe mientras la aporreaban una y otra vez con sus palos.

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