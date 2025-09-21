Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich en 2022. (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Dos ministros israelíes de ultraderecha piden anexar Cisjordania tras reconocimiento del Estado de Palestina
Dos ministros israelíes de ultraderecha piden anexar Cisjordania tras reconocimiento del Estado de Palestina

Dos ministros israelíes de ultraderecha piden anexar Cisjordania tras reconocimiento del Estado de Palestina

Dos ministros israelíes de la ultraderecha derecha pidieron este domingo la anexión de en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte del , y .

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, declaró que el reconocimiento de un Estado palestino por parte del Reino Unido, Canadá y Australiarequiere medidas inmediatas” y detalló en primer lugar “la rápida aplicación de la soberanía en Judea y Samaria”, un término que designa a Cisjordania.

Ben Gvir, perteneciente al partido de ultraderecha Poder Judío, pidió además, “el desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina”, que administra parcialmente este territorio ocupado.

Tengo la intención de presentar una propuesta para aplicar la soberanía en la próxima reunión del gabinete”, agregó Ben Gvir.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien también ha pedido en reiteradas ocasiones la anexión de Cisjordania, llamó a “eliminar permanentemente de la agenda la insensatez de un Estado palestino”.

Los días en que el Reino Unido y otros países determinaban nuestro futuro han terminado”, declaró en la red social X Smotrich, miembro de la coalición de gobierno perteneciente a la formación de ultraderecha Partido Sionista Religioso.

La única respuesta a este movimiento anti-israelí es la soberanía sobre la histórica patria del pueblo judío en Judea y Samaria”, agregó Smotrich que se dirigió al jefe del Ejecutivo, Benjamin Netanyahu: “Señor primer ministro, el momento es ahora y está en sus manos”.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

