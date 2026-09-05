El Ejército israelí y grupos de colonos (algunos protegidos por las fuerzas armadas) asaltaron la tarde del sábado al menos 11 aldeas y pueblos de la gobernación de Ramala, al centro de Cisjordania, mientras el embajador estadounidense, Mike Huckabee, visitaba a palestinos de la zona afectados por la violencia de colonos, informó la agencia palestina de noticias Wafa.

En Al Mugáyer, al noreste de Ramala, un grupo de colonos entró con su ganado en tierras palestinas, según relató a Wafa el jefe del consejo local, Amin Abu Aliya.

Después, las tropas israelíes entraron también en la aldea y dispararon botes de gas lacrimógeno hacia las casas, cerca de la vivienda donde se guardaba luto por dos jóvenes de la aldea muertos el miércoles pasado en otro ataque de colonos y militares.

No se reportaron heridos en el nuevo incidente.

En Burqa, al este de Ramala, colonos causaron daños en cultivos y olivos, denunció a la agencia palestina el jefe del consejo local, Sáyel Kanaán.

Por la noche, el Ejército israelí asaltó, sin realizar detenciones, las aldeas de Arura, Abuein, Yalyulia, Ayul, Ein Arik, Kafr Nima, Bilin y Járbaza Bani Hariz, según fuentes de seguridad y locales citadas por Wafa.

Los ataques se produjeron el mismo día en que dos colonos israelíes entraron en moto en Turmusaya, a unos 100 metros de donde Huckabee visitaba a residentes con ciudadanía estadounidense víctimas de la violencia de colonos.

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El embajador calificó de terrorismo esa violencia y pidió a Israel que garantice la seguridad de los palestinos en Cisjordania.

“Se les debe advertir que tendrán consecuencias severas” de los ataques, dijo Huckabee en declaraciones recogidas por medios israelíes y en la que el embajador estadounidense atribuía al Gobierno de Benjamín Netanyahu la “responsabilidad de garantizar la seguridad” de los palestinos afectados.

Por otro lado, Huckabee aseguró que solo unos pocos cientos de personas -a las que calificó de “pequeño grupo de saqueadores”- ejercen el “comportamiento criminal y terrorista” que los palestinos de Cisjordania sufren casi a diario.

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