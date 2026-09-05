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Soldados del ejército israelí llevan a cabo una operación militar en el campamento de Askar para refugiados palestinos, al este de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 4 de septiembre de 2026. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
Soldados del ejército israelí llevan a cabo una operación militar en el campamento de Askar para refugiados palestinos, al este de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 4 de septiembre de 2026. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia EFE

El Ejército israelí y grupos de colonos (algunos protegidos por las fuerzas armadas) asaltaron la tarde del sábado al menos 11 aldeas y pueblos de la gobernación de Ramala, al centro de Cisjordania, mientras el embajador estadounidense, Mike Huckabee, visitaba a palestinos de la zona afectados por la violencia de colonos, informó la agencia palestina de noticias Wafa.

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