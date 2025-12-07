El ejército de Israel anunció el domingo que abatió a dos hombres en Cisjordania ocupada, en el marco de un intento de embestida el sábado por la noche contra un grupo de tropas allí desplegadas.

Uno de los fallecidos no estuvo implicado en el ataque. Se desplazaba en otro vehículo y fue alcanzada por los disparos, añadió el ejército, sin dar más detalles.

La Autoridad Palestina identificó como Ahmad Khalil al Rajabi, de 17 años, y Ziad Jabara Abu Dawud, de 55, a los fallecidos en el incidente ocurrido cerca de Hebrón.

Según la radio del ejército israelí, este último - identificado por la Media Luna Roja palestina como un agente de mantenimiento - iba a bordo de un segundo automóvil.

El Ejército israelí indicó que el tiroteo se produjo cuando “ un terrorista aceleró hacia los soldados israelíes durante una operación en un puesto de control de seguridad en Hebrón . Los soldados respondieron disparando contra el terrorista que se encontraba en el vehículo, quien fue eliminado”, declaró el ejército a AFP.

Cientos de palestinos asistieron el domingo en Hebrón al funeral de Dawud, entre ellos numerosos empleados municipales.

Su padre calificó la muerte de su hijo como “un ataque bárbaro”. Según relató a la AFP Naiem Abu Dawud, “los soldados israelíes ordenaron al vehículo detenerse, y lo hizo”.

La violencia se ha intensificado en Cisjordania desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del grupo terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

