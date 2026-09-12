Un soldado del Ejército israelí (FDI) fue filmado mientras disparaba en la pierna a un habitante de la localidad de Faqqu’a (próxima a Yenín, norte de Cisjordania ocupada) durante un ataque de colonos producido este sábado.
En un comunicado, el Ejército no indica que el individuo al que dispararon supusiera una amenaza, y señala que se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.
“Previamente, se recibió un informe sobre un altercado entre civiles israelíes y palestinos cerca de la localidad de Faqqu’a (...) Una unidad del Ejército presente en el lugar efectuó disparos al aire y contra un palestino. El incidente está siendo investigado por los mandos y las conclusiones se remitirán a las autoridades competentes para su revisión”, se indica en el comunicado.
La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó de que las tropas israelíes hirieron al residente palestino tras un enfrentamiento previo con “colonos que habían atacado tierras de propiedad palestina en la zona”.
Barakat Al Omari, presidente del Consejo de la Aldea de Faqqu’a, declaró a Wafa que un grupo de colonos comenzó a pastorear su ganado en tierras locales, lo que supuestamente llevó a los residentes a enfrentarse con ellos.
Según un recuento del Ministerio de Sanidad palestino publicado esta semana, 100 palestinos han muerto en las distintas gobernaciones de Cisjordania ocupada a manos del Ejército israelí o de colonos desde principios de este año.
Doce países, incluyendo España, Francia y Reino Unido, anunciaron este martes 8 de septiembre que sancionarán el comercio de bienes con asentamientos "ilegales" de Israel en Cisjordania, en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de estos asentamientos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Ver más