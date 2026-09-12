Un soldado del Ejército israelí (FDI) fue filmado mientras disparaba en la pierna a un habitante de la localidad de Faqqu’a (próxima a Yenín, norte de Cisjordania ocupada) durante un ataque de colonos producido este sábado.

En un comunicado, el Ejército no indica que el individuo al que dispararon supusiera una amenaza, y señala que se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

A young Palestinian man was wounded by Israeli soldiers’ gunfire as they escorted settlers who stormed land belonging to the village of Faqqu’a, east of Jenin. pic.twitter.com/tDY0LuRGg4 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 12, 2026

“Previamente, se recibió un informe sobre un altercado entre civiles israelíes y palestinos cerca de la localidad de Faqqu’a (...) Una unidad del Ejército presente en el lugar efectuó disparos al aire y contra un palestino. El incidente está siendo investigado por los mandos y las conclusiones se remitirán a las autoridades competentes para su revisión”, se indica en el comunicado.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó de que las tropas israelíes hirieron al residente palestino tras un enfrentamiento previo con “colonos que habían atacado tierras de propiedad palestina en la zona”.

Barakat Al Omari, presidente del Consejo de la Aldea de Faqqu’a, declaró a Wafa que un grupo de colonos comenzó a pastorear su ganado en tierras locales, lo que supuestamente llevó a los residentes a enfrentarse con ellos.

Según un recuento del Ministerio de Sanidad palestino publicado esta semana, 100 palestinos han muerto en las distintas gobernaciones de Cisjordania ocupada a manos del Ejército israelí o de colonos desde principios de este año.

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Doce países, incluyendo España, Francia y Reino Unido, anunciaron este martes 8 de septiembre que sancionarán el comercio de bienes con asentamientos "ilegales" de Israel en Cisjordania, en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de estos asentamientos. (AFP)

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