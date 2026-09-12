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Resumen

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Un habitante de la localidad de Faqqu'a, recibe un disparo de miembros del Ejército israelí, durante un ataque de colonos israelíes. (Captura de X @EyeonPalestine)
Un habitante de la localidad de Faqqu'a, recibe un disparo de miembros del Ejército israelí, durante un ataque de colonos israelíes. (Captura de X @EyeonPalestine)
Por Agencia EFE

Un soldado del Ejército israelí (FDI) fue filmado mientras disparaba en la pierna a un habitante de la localidad de Faqqu’a (próxima a Yenín, norte de Cisjordania ocupada) durante un ataque de colonos producido este sábado.

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