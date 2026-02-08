Gobierno de Israel deja sin efecto una ley que impide a judíos comprar tierra en Cisjordania

Escuchar
Casas y tiendas palestinas en ruinas después de que excavadoras protegidas por las fuerzas de seguridad israelíes demolieran edificios pertenecientes a familias palestinas en Beit Aawa, en Cisjordania, el 5 de febrero de 2026. (HAZEM BADER / AFP)
/ HAZEM BADER
Por Agencia EFE

El Gobierno israelí aprobó este domingo dejar sin efecto una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, una norma que tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes hayan podido adquirir inmuebles en este territorio palestino ocupado por Israel.

