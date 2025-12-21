El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, muestra un mapa de un área cercana al asentamiento de Maale Adumim, en las afueras de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, el 14 de agosto de 2025. (Menahem Kahana / AFP)
Israel aprueba reconocer o regular 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, territorio palestino
El aprobó este domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de , según confirmó el ministro de Finanzas, , quien lideró la propuesta junto al ministro de Defensa, .

Estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino sobre el terreno”, celebró Smotrich en un comunicado, en el que añadió que entre estas nuevas colonias están las de Ganim y Kadim, al oeste de la ciudad palestina de Yenín, y que fueron evacuadas en 2005.

MIRA AQUÍ: Israel ha matado a más de 400 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

Con esta decisión, el número total de asentamientos, ilegales según el derecho internacional, reconocidos durante el mandato de Smotrich asciende a 69.

El ministro de Finanzas, quien reside en un asentamiento en Cisjordania, afirmó que la decisión “corrige una dolorosa injusticia después de 20 años” -en alusión a la llamada “ley de desconexión” de 2005- y añadió: “El pueblo de Israel está regresando a su tierra, construyéndola y fortaleciendo su control sobre ella”.

El pasado mayo, el Ejército israelí -que controla Cisjordania- autorizó el regreso de ciudadanos israelíes a las colonias de Sa-nur, Ganim y Kadim, a las que les había prohibido entrar desde entonces. Esta decisión se tomó en represalia después de que tres Estados -España, Noruega e Irlanda- anunciaran el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, costado oriental de la ciudad ocupado y anexionado por Israel.

Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles 19 de noviembre, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. (EFE)
