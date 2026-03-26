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Un palestino inspecciona un vehículo calcinado tras un presunto ataque perpetrado por colonos israelíes en la aldea de Deir al-Hatab, al este de la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 23 de marzo de 2026. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
Un palestino inspecciona un vehículo calcinado tras un presunto ataque perpetrado por colonos israelíes en la aldea de Deir al-Hatab, al este de la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 23 de marzo de 2026. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia EFE

Al menos 16 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania ocupada desde el pasado 2 de marzo, tras un último joven fallecido este jueves cerca de Belén debido al disparo de un colono israelí, según confirmó a EFE una fuente de la Media Luna Roja Palestina.

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