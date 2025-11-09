Portavoz israelí sobre la violencia colona en Cisjordania: “Es nuestra tierra ancestral”

La portavoz del Gobierno israelí Shosh Bedrosian afirmó este domingo, preguntada por la oleada de violencia colona en Cisjordania, que si bien “toda actividad ilegal debe ser condenada” en este territorio palestino se han producido “numerosos ataques terroristas contra judíos” que, según dijo, no se reportan, y añadió: “Es nuestra tierra ancestral”.

En la rueda de prensa diaria con medios internacionales de la portavoz de la oficina del primer ministro, se le inquirió sobre la creciente violencia de los colonos israelíes contra civiles, así como contra periodistas y paramédicos, que dejó solo este sábado once heridos en un solo ataque cerca de Nablus (norte).

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Según la ONU, octubre fue el mes en el que se contabilizaron más ataques de colonos desde que tiene registros (2013), con un total de 536, que coinciden con la temporada de recogida de aceituna.

La Comisión de Resistencia a la Ocupación y al Muro del Gobierno palestino eleva aún más la cifra, con 750 agresiones.

“Toda actividad ilegal debe ser condenada y las fuerzas de seguridad, por supuesto, deben intervenir”, dijo Bedrosian, que añadió que “numerosos ataques terroristas han tenido lugar contra judíos en Judea y Samaria”, en referencia a la terminología bíblica con la que se refiere el Gobierno israelí al territorio de Cisjordania, ocupado por Israel.

“No olvidemos lo que sucede allí. Esa es nuestra tierra ancestral, y lamentablemente, la cobertura mediática es desproporcionada, pero no se le da la importancia que merece ni se informa sobre los ataques contra judíos”, añadió, sin detallar a qué casos de violencia contra judíos se refería.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump afirmó que Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si anexiona la Cisjordania ocupada en una entrevista publicada este jueves 23 de octubre, mientras el secretario de Estado Marco Rubio está en el país para apuntalar el cese el fuego en Gaza. (AFP)