Escucha la noticia
Portavoz israelí sobre la violencia colona en Cisjordania: “Es nuestra tierra ancestral”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La portavoz del Gobierno israelí Shosh Bedrosian afirmó este domingo, preguntada por la oleada de violencia colona en Cisjordania, que si bien “toda actividad ilegal debe ser condenada” en este territorio palestino se han producido “numerosos ataques terroristas contra judíos” que, según dijo, no se reportan, y añadió: “Es nuestra tierra ancestral”.
En la rueda de prensa diaria con medios internacionales de la portavoz de la oficina del primer ministro, se le inquirió sobre la creciente violencia de los colonos israelíes contra civiles, así como contra periodistas y paramédicos, que dejó solo este sábado once heridos en un solo ataque cerca de Nablus (norte).
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Soldados israelíes matan a niños palestinos con impunidad en Cisjordania: solo sus padres claman justicia
Según la ONU, octubre fue el mes en el que se contabilizaron más ataques de colonos desde que tiene registros (2013), con un total de 536, que coinciden con la temporada de recogida de aceituna.
La Comisión de Resistencia a la Ocupación y al Muro del Gobierno palestino eleva aún más la cifra, con 750 agresiones.
“Toda actividad ilegal debe ser condenada y las fuerzas de seguridad, por supuesto, deben intervenir”, dijo Bedrosian, que añadió que “numerosos ataques terroristas han tenido lugar contra judíos en Judea y Samaria”, en referencia a la terminología bíblica con la que se refiere el Gobierno israelí al territorio de Cisjordania, ocupado por Israel.
“No olvidemos lo que sucede allí. Esa es nuestra tierra ancestral, y lamentablemente, la cobertura mediática es desproporcionada, pero no se le da la importancia que merece ni se informa sobre los ataques contra judíos”, añadió, sin detallar a qué casos de violencia contra judíos se refería.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Ecuador: Cinco presos muertos y 33 heridos en cárcel de provincia fronteriza con Perú
- Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de 2.000 dólares por los aranceles
- ¿Hasta dónde puede escalar la retórica nuclear de Putin y Trump? Analista alerta sobre el riesgo de una nueva carrera armamentista
- Cumbre CELAC-UE: Petro espera que Europa y América Latina se constituyan en un faro contra autoritarismos
- El Gobierno ruso niega que Putin haya ordenado preparativos de pruebas nucleares
Contenido sugerido
Contenido GEC