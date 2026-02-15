Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre palestino de la aldea de Burqa, camina junto a una valla decorada con banderas israelíes instaladas por colonos judíos, en el norte de Cisjordania ocupada por Israel el 15 de febrero de 2026. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
Un hombre palestino de la aldea de Burqa, camina junto a una valla decorada con banderas israelíes instaladas por colonos judíos, en el norte de Cisjordania ocupada por Israel el 15 de febrero de 2026. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia EFE

El Gobierno de Israel aprobó este domingo reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino, según un comunicado difundido a EFE por el Ministerio de Justicia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967
Oriente Medio

Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967

Irán plantea beneficios económicos para Estados Unidos como parte de un posible acuerdo nuclear
Oriente Medio

Irán plantea beneficios económicos para Estados Unidos como parte de un posible acuerdo nuclear

Irán confirma una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos el martes en Ginebra
Oriente Medio

Irán confirma una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos el martes en Ginebra

Al menos 12 muertos en Gaza por ataques israelíes, según la Defensa Civil
Oriente Medio

Al menos 12 muertos en Gaza por ataques israelíes, según la Defensa Civil