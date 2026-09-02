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Dolientes trasladan el cuerpo de uno de los dos palestinos asesinados en Al-Mughayyir, al este de Ramala, en la Cisjordania ocupada, el 2 de septiembre de 2026. (Zain JAAFAR / AFP)
Dolientes trasladan el cuerpo de uno de los dos palestinos asesinados en Al-Mughayyir, al este de Ramala, en la Cisjordania ocupada, el 2 de septiembre de 2026. (Zain JAAFAR / AFP)
/ ZAIN JAAFAR
Por Agencia EFE

Dos palestinos de dieciséis y diecinueve años de edad murieron este miércoles tiroteados durante un ataque de colonos acompañados de fuerzas israelíes en la localidad de Al Mughayir, cerca de Ramala, la capital ocupada de Cisjordania, informó el Ministerio palestino de Sanidad.

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