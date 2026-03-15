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Familiares lloran los cuerpos de cuatro miembros de una familia palestina, asesinados por soldados israelíes en su vehículo, durante su funeral en la ciudad de Tammun, Cisjordania ocupada, el 15 de marzo de 2026. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
Familiares lloran los cuerpos de cuatro miembros de una familia palestina, asesinados por soldados israelíes en su vehículo, durante su funeral en la ciudad de Tammun, Cisjordania ocupada, el 15 de marzo de 2026. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia AFP

El Ministerio de Salud palestino afirmó que soldados israelíes mataron este domingo a tiros a una pareja y a sus dos hijos en el norte de Cisjordania ocupada.

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