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Resumen

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Soldados hutíes viajan en una camioneta mientras patrullan por una calle de Saná, Yemen. Foto: EFE/EPA/YAHYA ARHAB/ Archivo
Soldados hutíes viajan en una camioneta mientras patrullan por una calle de Saná, Yemen. Foto: EFE/EPA/YAHYA ARHAB/ Archivo
Por Agencia EFE

La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que interviene en el Yemen desde 2015, bombardeó este martes el principal depósito de combustible en Saná, la capital yemení en manos de los rebeldes hutíes desde 2014, después de que la alianza emitiera una advertencia de que iba a golpear la instalación.

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