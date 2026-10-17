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Resumen

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Colonos ilegales de Israel en Hebron, Cisjordania, bajo protección de fuerzas militares. (Foto: AFP)
Colonos ilegales de Israel en Hebron, Cisjordania, bajo protección de fuerzas militares. (Foto: AFP)
/ AMER SHALLODI
Por Agencia AFP

Colonos israelíes atacaron este sábado a una comitiva de diplomáticos europeos que visitaban Cisjordania ocupada y golpearon a un alcalde francés, según testigos y fuentes diplomáticas.