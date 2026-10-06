Colonos israelíes golpearon el martes a un fotógrafo de la AFP y dispararon hacia él y un compañero mientras cubrían la violencia de los colonos contra agricultores palestinos de olivos en Cisjordania.

Jaafar Ashtiyeh, de 58 años, un fotógrafo veterano de la agencia internacional de noticias en el territorio palestino, sufrió contusiones en la cabeza y el torso y fue trasladado en ambulancia a un hospital, según testigos, familiares y periodistas.

Ashtiyeh y otro fotógrafo de la AFP, John Wessels, se encontraban cerca de la localidad de Aqraba cuando observaron a un soldado israelí detener a un hombre mientras palestinos de la zona recogían aceitunas.

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De repente, un quad se dirigió a toda velocidad hacia los periodistas de la AFP, que se encontraban en lo alto de una colina, y un hombre que viajaba en él abrió fuego, haciendo que uno de los palestinos cayera al suelo. También fue hospitalizado con una herida de bala en el pie, según la Media Luna Roja Palestina.

Al menos otras seis personas se dirigieron entonces hacia los periodistas de la AFP disparando sus armas. Cuando Ashtiyeh intentaba entrar en un vehículo, dos hombres se abalanzaron sobre él y lo golpearon repetidamente con las armas.

“Podía oír sus gritos”, declaró Wessels, que también fue amenazado a punta de pistola.

Ashtiyeh, que es palestino, está consciente y bajo supervisión las 24 horas en un hospital de Nablus, donde se someterá a radiografías, indicó su hijo, Zain Jaafar.

El fotógrafo de Agence France-Presse (AFP), Jaafar Ashtiyeh, es trasladado por personal de emergencia palestino para recibir asistencia médica tras ser golpeado por varios israelíes en Aqraba, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 6 de octubre de 2026. Foto: JOHN WESSELS / AFP / JOHN WESSELS

Los agresores también se llevaron su equipo fotográfico, explicó Wessels.

La violencia tuvo lugar pese a la presencia de al menos una docena de soldados israelíes completamente equipados a unos 500 metros de distancia, según Wessels.

La AFP se ha puesto en contacto con el Ejército israelí para recabar sus comentarios.

“Condenamos firmemente otro grave ataque contra periodistas que intentan informar sobre los acontecimientos en Cisjordania y exigimos una investigación exhaustiva. Es inaceptable que unos periodistas puedan ser golpeados y robados por colonos armados delante de las fuerzas de seguridad israelíes, que no hicieron ningún intento por intervenir”, declaró Phil Chetwynd, director de Información de la AFP.

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La violencia se ha recrudecido en los últimos meses en Cisjordania, con ataques, robos o actos de vandalismo casi diarios perpetrados por colonos israelíes contra palestinos.

También se han producido ataques contra israelíes, como el ocurrido el mes pasado, cuando un palestino mató a tiros a un colono.

Colonos israelíes extremistas se han apoderado de olivares pertenecientes a palestinos, que consideran estos árboles un símbolo cultural.

Unos 500.000 colonos israelíes viven en Cisjordania, territorio conquistado por Israel en 1967, junto a tres millones de palestinos. Los asentamientos en territorios ocupados son ilegales según el derecho internacional.

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