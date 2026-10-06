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El fotógrafo de Agence France-Presse (AFP), Jaafar Ashtiyeh, es trasladado por personal de emergencia palestino para recibir asistencia médica tras ser golpeado por varios israelíes en Aqraba, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 6 de octubre de 2026. Foto: JOHN WESSELS / AFP
El fotógrafo de Agence France-Presse (AFP), Jaafar Ashtiyeh, es trasladado por personal de emergencia palestino para recibir asistencia médica tras ser golpeado por varios israelíes en Aqraba, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 6 de octubre de 2026. Foto: JOHN WESSELS / AFP
/ JOHN WESSELS
Por Agencia AFP

Colonos israelíes golpearon el martes a un fotógrafo de la AFP y dispararon hacia él y un compañero mientras cubrían la violencia de los colonos contra agricultores palestinos de olivos en Cisjordania.

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