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Resumen

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Un colono israelí de extrema derecha recorre en un vehículo todoterreno la ruta de Ganim a Kadim, en las afueras de Jenin, ciudad de Cisjordania ocupada por Israel, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
Un colono israelí de extrema derecha recorre en un vehículo todoterreno la ruta de Ganim a Kadim, en las afueras de Jenin, ciudad de Cisjordania ocupada por Israel, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

Un palestino de 51 años murió este jueves por disparos de colonos israelíes durante un ataque contra la localidad de Yasuf, en la provincia de Salfit, en el centro de Cisjordania ocupada, según informó el Ministerio de Sanidad palestino.

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