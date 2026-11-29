Un grupo de más de una treintena de colonos israelíes quemó en la madrugada de este domingo un garaje con 30 coches en la localidad palestina de Surif, al norte de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada), después de intentar llegar a varias viviendas para incendiarlas, informó a EFE el alcalde de la localidad, Hazem Gneimat.

Hacia la 1.30 hora local (23.30 GMT del sábado), los colonos atacaron la verja de una vivienda en la zona de Al Quraynat con la intención de alcanzar las casas y quemarlas, pero los vecinos les hicieron frente y se lo impidieron, según el alcalde.

A continuación, prendieron fuego al garaje, propiedad de un vecino de la zona, atacaron un poste eléctrico del Ayuntamiento de Surif y quemaron un invernadero de otro vecino.

Los equipos municipales lograron controlar el incendio “con gran dificultad”, con cuatro camiones cisterna y 50 extintores y el apoyo de la Defensa Civil palestina, y las pérdidas superan los 60.000 dólares, según una primera estimación.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) condenan enérgicamente este tipo de incidentes, que desvían la atención, socavan la estabilidad y también obstaculizan la actividad operativa y antiterrorista de los soldados de las FDI”, señaló el Ejército israelí en un comunicado.

En él se informó de que soldados y policías se desplazaron a la zona durante la noche y abrieron una investigación. Agentes de la Policía israelí recogieron pruebas y testimonios en el lugar, protegidos por soldados, dijo a EFE el Ejército.

Las fuerzas de seguridad israelíes llegan al lugar donde un concesionario palestino de automóviles y repuestos usados ​​investiga la quema de unos 40 vehículos, presuntamente a manos de colonos israelíes del asentamiento judío de Bat Ayin, cerca de la aldea de Surif, a 25 kilómetros al noroeste de Hebrón, ciudad de Cisjordania ocupada por Israel, el 29 de noviembre de 2026. Foto: HAZEM BADER / AFP / HAZEM BADER

No hubo heridos, según los medios israelíes, que atribuyeron el ataque a presuntos extremistas judíos.

El ataque se produjo horas después de que colonos enmascarados atacaran a trabajadores eléctricos árabes israelíes y palestinos en Cisjordania, un ataque por el que fueron detenidas nueve personas, y otras tres fueron arrestadas por entrar en una aldea palestina y disparar contra un vecino.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) contabilizó 55 ataques de colonos israelíes con víctimas o daños materiales en Cisjordania entre el 17 y el 23 de noviembre.

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