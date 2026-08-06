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El documental 'No other land' que obtuvo un Óscar retrata agresiones en Masafer Yatta. (Foto referencial: EFE)
El documental 'No other land' que obtuvo un Óscar retrata agresiones en Masafer Yatta. (Foto referencial: EFE)
Por Agencia EFE

Decenas de colonos israelíes armados agredieron a niños e incendiaron al menos dos viviendas palestinas en Tuba, según informó este jueves a EFE un vecino y activista de esta zona del sur de Cisjordania, conocida como Masafer Yatta y retratada en el documental ganador del Óscar ‘No Other Land’.

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