Irán acelera su preparación para un eventual conflicto con Estados Unidos mientras busca respaldo militar en sus principales socios estratégicos, Rusia y China. Esta semana, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) llevó a cabo ejercicios bélicos en puntos estratégicos del Golfo Pérsico, algo que refuerza la tensión en torno al Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. Ello en medio de informaciones de medios estadounidenses que aseguran que el Pentágono ya tiene listos sus planes de ataque, y que solo está a la espera de una orden del presidente Donald Trump para ejecutarlos.

