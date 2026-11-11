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Resumen

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El asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky (C), ofrece una rueda de prensa en Abu Dabi el 11 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: OLEG KOZYRITSKY / AFP
El asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky (C), ofrece una rueda de prensa en Abu Dabi el 11 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: OLEG KOZYRITSKY / AFP
/ OLEG KOZYRITSKIY
Por Agencia EFE

Las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con mediación de Estados Unidos, concluyeron este miércoles en Abu Dabi tras aproximadamente dos horas de conversaciones a puerta cerrada, la mitad que en la primera jornada, según informaron medios rusos, que citan fuentes oficiales.

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