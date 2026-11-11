Las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con mediación de Estados Unidos, concluyeron este miércoles en Abu Dabi tras aproximadamente dos horas de conversaciones a puerta cerrada, la mitad que en la primera jornada, según informaron medios rusos, que citan fuentes oficiales.

Se espera que en breve las partes hagan comentarios a la prensa acerca de los resultados de las dos jornadas de consultas, que estuvieron centradas en las garantías de seguridad para ambos bandos y para Europa, en la cuestión territorial y en un posible alto el fuego, que Moscú rechaza categóricamente.

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Al inicio de la segunda jornada de negociaciones, el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov, explicó que la parte ucraniana se reunirá por separado con los representantes de sus socios europeos presentes en Abu Dabi tras el encuentro a tres bandas con estadounidenses y rusos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló, por su parte, que el líder ruso, Vladimir Putin, “está siendo informado en todo momento sobre lo que acontece en Abu Dabi”.

Según dijo en la víspera el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en los contactos del martes se habló de la posibilidad de llevar a cabo un gran canje de un millar o incluso 1.500 prisioneros de guerra por bando.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (CR), el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner (CL), y representantes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea asistieron a las conversaciones entre miembros de las delegaciones ucraniana y rusa en Abu Dabi, el 10 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. / ALTAF QADRI

Las garantías de seguridad que pueda recibir Ucrania tras la guerra y las aspiraciones del país a ingresar en la UE y la OTAN fueron otros de los temas abordados en la reunión, según Zelenski, cuyos emisarios volvieron a plantear la posibilidad de que se declaren treguas parciales o un alto el fuego completo para seguir negociando sin combates.

Rusia rechaza esa opción y se ha mostrado particularmente interesada en avanzar hacia un acuerdo que vaya más allá de la guerra con los ucranianos y satisfaga algunas de las demandas sobre la expansión de la OTAN hacia el este con las que ha justificado su invasión de Ucrania.

El enviado estadounidense Steve Witkoff se felicitó ayer por el carácter “constructivo” de la reunión a tres del martes y señaló que el objetivo de EE.UU. es “poner fin a esta guerra devastadora y establecer los acuerdos de seguridad necesarios para una Ucrania soberana, segura y próspera y una paz duradera en toda Europa”.

Aunque no participan en los contactos que mantienen ucranianos, estadounidenses y rusos, en Abu Dabi están presentes los consejeros de seguridad de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, además de representantes del Consejo Europeo y de la OTAN.

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