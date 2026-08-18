icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta fotografía muestra a Wasim al-Assad, primo del derrocado gobernante sirio Bashar al-Assad, siendo conducido a la celda de los acusados ​​en la sala del tribunal donde se dictará su sentencia, en el Cuarto Tribunal Penal de Damasco. Foto: SANA / AFP
Esta fotografía muestra a Wasim al-Assad, primo del derrocado gobernante sirio Bashar al-Assad, siendo conducido a la celda de los acusados ​​en la sala del tribunal donde se dictará su sentencia, en el Cuarto Tribunal Penal de Damasco. Foto: SANA / AFP
/ -
Por Agencia EFE

Un tribunal penal sirio condenó este martes a muerte a Wassim al Asad, primo del derrocado presidente Bachar al Asad, acusado de “crímenes de guerra y contra la humanidad”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.