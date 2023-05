Las ministras de Asuntos Exteriores de Alemania y de Francia, Annalena Baerbock y Catherine Colonna, afirmaron hoy en relación a la escalada en la franja de Gaza que Israel puede recurrir a la autodefensa, pero debe tener en cuenta el derecho internacional y el principio de proporcionalidad.

“Como cualquier otro país, Israel tiene el derecho a la autodefensa e incluso el deber de proteger a su población. Pero quiero resaltar que, como cualquier otro país, al mismo tiempo tiene el deber de proteger en la medida de lo posible a la población civil (palestina)”, afirmó Baerbock.

La ministra compareció en Berlín con Colonna y con sus homólogos de Egipto y Jordania, Samih Shoukry y Ayman Safadi, tras reunirse en el conocido como “Formato de Múnich”.

Shoukry calificó de “doble moral” la postura de que Israel puede defenderse de forma legítima pero los palestinos no, aunque condenó la “espiral de violencia” que, según dijo, “no conduce a nada”.

El sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel intercepta cohetes lanzados desde la ciudad de Gaza, en Sderot, el 10 de mayo de 2023. (Foto de JACK GUEZ / AFP) / JACK GUEZ

Con respecto al papel de Egipto como mediador para lograr un cese de las hostilidades, Shoukry lamentó que los esfuerzos “no han tenido fruto ni han mostrado los resultados deseados”, pero se comprometió a “seguir intentándolo”.

Los cuatro ministros se reunieron hoy por séptima vez en el marco del “Proceso de Múnich” para analizar las posibilidades de impulsar el proceso de paz en Oriente Próximo, que según recalcaron todos ellos debe pasar por una solución con dos estados.

La implementación de dicha solución está cada vez más lejos, señaló Baerbock, pero no hay ninguna otra opción “más realista” para lograr una paz justa y duradera, por lo que es necesario “mantener la puerta abierta” y evitar medidas unilaterales como la construcción de asentamientos ilegales, resaltó.

“No hay nada más peligroso que la desesperación. Donde las personas no creen en un futuro mejor para sí y para sus hijos no hay estabilidad”, aseveró la ministra verde en alusión a la necesidad de garantizar una vida digna para la población palestina.

Safadi, por su parte, recalcó que cualquier enfoque centrado exclusivamente en la seguridad y no en la reparación de la “injusticia histórica” sufrida por los palestinos está condenado al fracaso, ya que sin una solución comprehensiva los ciclos de violencia seguirán repitiéndose cada pocos meses.

Se lanzan cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, el miércoles 10 de mayo de 2023. (Foto AP/Hatem Moussa).

“La solución de los dos estados muere un poco cada día”, denunció, y afirmó que una vez que esta opción haya desaparecido por completo solo quedará una “solución de un solo estado” que equiparó con un régimen de apartheid.

La ministra de Exteriores francesa, por el contrario, se mostró más optimista y resaltó la posibilidad de poner en marcha otra vez un proceso político en el que ambas partes negocien de forma directa como hicieron en Aqaba (Jordania) en los pasados meses de marzo y abril.

Esto es algo que no había ocurrido en una década, resaltó. “Se han reunido, han hablado, han negociado, ha habido compromisos concretos”, señaló Colonna y calificó este hecho de “razón para la esperanza”.