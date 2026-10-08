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Resumen

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El padre Constantín Náser, párroco de la comunidad greco-ortodoxa de Yafa, denuncia haber sido detenido y agredido por la Policía de Israel después de intervenir en defensa de un joven árabe. (EFE/ Miguel Flores).
El padre Constantín Náser, párroco de la comunidad greco-ortodoxa de Yafa, denuncia haber sido detenido y agredido por la Policía de Israel después de intervenir en defensa de un joven árabe. (EFE/ Miguel Flores).
Por Agencia EFE

Ser esposado en plena calle, insultado por ser cristiano y obligado a desnudarse en una comisaría. Ese es el precio que, según su relato, pagó el padre Constantín Náser, párroco greco-ortodoxo, por pedirle a un policía israelí que tratara con respeto a un joven árabe.

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