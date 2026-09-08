Las autoridades de Corea del Sur han enviado un equipo a Oriente Medio para estudiar el posible despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz, aseguró este martes el Ministerio de Defensa surcoreano, en medio de las presiones de Estados Unidos a Seúl para que se sume a su ofensiva contra Irán.

“El equipo fue enviado para evaluar, entre otros aspectos, la situación en la región y las condiciones de seguridad, y esta inspección no parte de la premisa de que vaya a producirse un despliegue efectivo de tropas”, aseguró el ministerio en un mensaje compartido con la prensa.

Las autoridades surcoreanas destacaron que de momento “no hay nada decidido” en relación con el posible despliegue.

Según la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que cita a fuentes de Defensa, el equipo partió durante el fin de semana a Emiratos Árabes Unidos, y se espera que regrese a Seúl a lo largo de esta semana para presentar sus conclusiones al Consejo de Seguridad Nacional.

Corea del Sur afirmó el viernes que estudia el despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz siempre que “no comprometa su capacidad de defensa”.

Una mujer cruza la calle cerca de una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP).

Un funcionario presidencial dijo bajo condición de anonimato a agencias locales que, bajo esta condición, Seúl podría realizar contribuciones militares a los esfuerzos para garantizar la libre navegación a través del estratégico paso, razón por la cual esta decisión “aún está en curso”.

Las noticias acerca de un posible despliegue surcoreano en Ormuz se producen en medio de las presiones de Trump, que reprochó públicamente a las autoridades surcoreanas que no se hayan sumado a su política de “desnuclerización” de Irán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, avisó por su parte a Seúl este lunes que si participa en operaciones militares en el estrecho de Ormuz hará frente a “graves consecuencias”.