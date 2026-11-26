Desde el pasado mes de marzo Trump presiona a Corea del Sur para que contribuya militarmente a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz. El mandatario estadounidense ha pedido que envíe buques de guerra para escoltar embarcaciones comerciales y mantener abierta esa estratégica ruta petrolera.

Trump argumenta que Corea del Sur y otras naciones que dependen del estrecho de Ormuz para abastecerse de energía deben asumir una mayor responsabilidad en su protección, en lugar de dejar esa tarea exclusivamente en manos de las fuerzas militares de Estados Unidos.

En abril, Trump calificó a Corea del Sur de “poco colaboradora” y cuestionó que no respondiera a sus pedidos, pese a la presencia de miles de militares estadounidenses en su territorio para protegerlo frente a Corea del Norte. Meses después, en agosto, afirmó que había reducido los ejercicios militares conjuntos con Seúl, en parte debido a su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, se sientan a una mesa mientras el presidente chino, Xi Jinping, pronuncia un discurso en la cumbre de la APEC. (EFE/EPA/MAXIM SHEMETOV). / MAXIM SHEMETOV / POOL

¿Y qué ha decidido ahora Corea del Sur? Esta semana, la subcomisión de Defensa del Parlamento aprobó el primer aval para ampliar el alcance de su misión naval antipiratería Cheonghae hacia el sur de Omán. Dicha misión opera desde el 2009 principalmente en el golfo de Adén, frente a Somalia, y se encarga de escoltar embarcaciones mercantes y vigila rutas estratégicas.

Tras este primer aval, la medida todavía debe superar otros dos trámites legislativos para su aprobación definitiva: la votación del Comité de Defensa y la ratificación del pleno de la Asamblea Nacional.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, aclaró que la ampliación de la misión de la Unidad Cheonghae no significa que el país empezará a participar en la guerra en Irán.

Insistió en que la medida busca proteger sus buques mercantes y rutas comerciales, pero que lo aprobado excluye expresamente el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes, y prohíbe la intervención en conflictos militares entre terceros países.

En concreto, la zona de operaciones de la Unidad Cheonghae llegará hasta las proximidades del puerto omaní de Duqm, a unos 650 kilómetros de Ormuz.

La zona de operación de la misión naval de Corea del Sur. (Imagen generada con IS, Chatgpt).

La misión incorporará aviones de patrulla marítima y capacidades de apoyo para el desminado, junto con los destructores que ya operan. Lee precisó que la unidad estará bajo mando exclusivamente de Corea del Sur.

Sin embargo, el despliegue ha generado preocupación en Teherán. El jueves, Irán advirtió a Corea del Sur que cualquier presencia de fuerzas militares extranjeras en Medio Oriente agravaría las tensiones y ampliaría el alcance de la guerra con Estados Unidos.

La advertencia fue transmitida por el canciller iraní, Abás Araqchí, a su homólogo surcoreano, Cho Hyun, durante una conversación telefónica.

De acuerdo con la agencia EFE, Cho aseguró a Araqchí que Corea del Sur no tiene intención de intervenir en el conflicto ni contempla enviar tropas a Medio Oriente, y reafirmó el compromiso de su país con la paz y la estabilidad regionales.

¿Misión contra la piratería o involucramiento en la guerra?

El ROKS Gangkamchan (DDH 979) navega cerca de una formación de buques de la Armada de de Corea del Sur. (Foto de la Armada de los EE. UU. por Bobbie G. Attaway, dominio público). / MC1 Bobbie G. Attaway

El posible envío cerca de Omán de la Unidad Cheonghae podría representar algo más que una operación contra la piratería, según el internacionalista Francisco Belaunde Matossian.

El analista indica que existen dos posibles explicaciones detrás de la decisión de ampliar el alcance de la misión: el resurgimiento de la piratería frente a las costas de Somalia, o una respuesta, aunque indirecta y limitada, a las presiones de Trump para que Seúl contribuya a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

Belaunde recuerda que la piratería en las costas de Somalia, que había sido contenida mediante operaciones de vigilancia y control naval internacional, está experimentando un repunte.

No descarta que Seúl esté utilizando ese argumento para atender, al menos parcialmente, las exigencias de Estados Unidos.

“Tal vez bajo presión de Estados Unidos, y con ese argumento de los piratas eventualmente, haya decidido enviar esta fuerza”, sostiene.

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, Corea del Sur se encuentra bajo presión de Trump para que se integre formalmente a una coalición en Medio Oriente que respalde los intereses estadounidenses en la guerra contra Irán.

Considera que la ampliación de la misión naval surcoreana constituye una fórmula intermedia para responder a las exigencias de Trump sin cruzar la línea de la participación en las hostilidades.

“Hay un matiz en la posición de los surcoreanos: sí se están comprometiendo a proteger el transporte marítimo y, por eso, van a ampliar su misión naval mediante su unidad antipiratería”, explica.

Agrega que la unidad surcoreana cuenta con un destructor y un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon, cuyas capacidades van más allá de la vigilancia naval. “Se trata de una aeronave que también puede cumplir funciones de inteligencia, lo que amplía el alcance de las tareas que Seúl podría desarrollar en la región”, precisa.

¿Será suficiente para tranquilizar a Donald Trump?

El presidente estadounidense Donald Trump participa en la ceremonia de indulto de pavos del Día de Acción de Gracias de 2026, celebrada en la Casa Blanca. (Foto de Jim Watson / AFP). / JIM WATSON

¿Pero Trump se sentirá satisfecho con la decisión? Para Belaunde, anticipar la reacción del presidente estadounidense es complicado debido a su comportamiento imprevisible. Piensa que el gesto surcoreano podría contribuir a calmarlo, aunque no existe ninguna garantía de que eso ocurra.

Belaunde también se refiere a la posibilidad de que Washington utilice su fuerte presencia militar en Corea del Sur como instrumento de presión, y explica que ese es uno de los principales condicionantes para el presidente Lee Jae-myung.

El internacionalista considera que, “si Trump vincula la permanencia de las fuerzas estadounidenses en la península con el nivel de colaboración surcoreana en Medio Oriente, el margen de maniobra del presidente de Corea del Sur podría reducirse considerablemente”.

“Si la ficha de cambio son las bases de Estados Unidos, que retire a Estados Unidos sus bases de Corea del Sur, pues sí, le deja poco margen de maniobra. Eso sí es una amenaza grave”, inisiste.

Sin embargo, identifica un posible contrapeso político: el cambio en la composición del Congreso estadounidense, con la recuperación del control legislativo por parte de los demócratas a partir de enero próximo, podría ofrecer a Seúl mayor margen para manejar sus diferencias con Trump.

La reacción de Irán

Un hombre cruza una calle pasando junto a una valla publicitaria en la fachada de un edificio que representa el estrecho de Ormuz con la frase "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) / / ATTA KENARE

Sobre la advertencia de Irán, Gómez de la Torre sostiene que se trata de otro elemento de presión para el gobierno surcoreano. El analista precisa que la guerra tiene una dimensión regional que involucra a varios Estados y que cualquier decisión de Seúl debe considerar sus posibles repercusiones.

A ello se suma una preocupación de seguridad mucho más cercana: Corea del Norte, su vecino y una potencia nuclear. Para Gómez de la Torre, este factor limita todavía más el margen de maniobra surcoreano.

“Es un poco complicada la situación de Corea del Sur. Tiene la presión de Trump, a su vecino Corea del Norte y a Irán. Está en una situación compleja, con unos equilibrios bien complicados”, enfatiza.

Para Belaunde, una eventual incorporación de nuevos países a los esfuerzos de seguridad marítima no necesariamente reducirá de manera significativa la capacidad de presión iraní.

El analista sostiene que Irán dispone de distintos instrumentos para presionar a sus adversarios, por lo que el despliegue surcoreano no alteraría sustancialmente su posición estratégica.

Precisa que el factor que más preocupa actualmente al régimen iraní es la presión económica derivada de las restricciones estadounidenses, especialmente el bloqueo naval que afecta el tránsito de sus embarcaciones petroleras y la comercialización de crudo.